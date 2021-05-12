شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 29.. إحباط عملية إرهابية فى استاد القاهرة بمباراة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الاختيار 2 الذى يعرض على قناة ON، نجاح الأجهزة الأمنية إحباط أكبر عملية إرهابية استهدفت مباراة كرة القدم للمنتخب المصرى فى بطولة الأمم الأفريقية باستاد القاهرة الدولى، وذلك من خلال تفجير الاستاد باستخدام طائرات درون تم تجهيزها لحمل المواد المتفجرة.

وقبضت الأجهزة الأمنية على أحد العناصر الإرهابية، بعدما عثروا فى شقته على ألعاب أطفال كبيرة منها طائرات بدون طيار، وبالتحقيق معه يعترف على الخطة بأن هناك شخصا سيكون داخل الاستاد وآخر فى الخارج معه الطائرة والريموت الذى سينفذ عملية التفجير، ويتم اللجوء إلى بعض القيادات من المخابرات الحربية للمساعدة فى إحباط العملية، ويجسدوا أدوارهم أحمد عز، محمد رجب، أشرف زكى، نضال نجم.

يتحرك الإرهابيون إلى استاد القاهرة ومعهم الطائرة الدرون التى ستستخدم قى العملية، ويتم تحديد مكان الجهاز الذى يستخدمه الارهابيين قى العملية الجديدة، فيما يداهم يوسف "أحمد مكى" وهشام "على الطيب" شقة العناصر التكفيرية ويتم القبض على عنصر منهم، وبعدها يصل زكريا كريم عبد العزيز إلى الاستاد للبحث عن الإرهابى بالداخل.

وصلت الأجهزة الأمنية إلى كود العنصر الإرهابى الموجود داخل الاستاد ومعرفة بوابة دخوله، ويصل له زكريا ويوسف ويقبضان عليه، فيما يقبض هشام على الإرهابى المتواجد خارج الاستاد وإحباط العملية، ويطمئن اللواء مراد ويقول عمرهم ما هيكسروا فرحتنا، فيما يشاهد زكريا ويوسف المباراة على التليفزيون فى وجود الإرهابى.

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.