آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للنجم سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

وقال "مكرم" في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا جديد في حالة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز".

وأضاف :"الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان هما من يقومون بزيارتهما، والنقابة على تواصل معهما"

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما"