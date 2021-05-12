نتفليكس تعلن عن البدء بإنتاج المسلسل الهولندي الأصلي DIRTY LINES

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"الخليج 365": بدأ إنتاج مسلسل Netflix الهولندي الأصلي Dirty Lines في أمستردام بالتعاون مع شركة Fiction Valley، وهو مستوحى من كتاب ‎06-Cowboys للكاتب "فريد ساورسيغ" الذي تدور أحداثه حول بداية ظهور خطوط المكالمات الجنسية في أواخر ثمانينيّات القرن العشرين. المسلسل من تأليف "بيتر بارت كورتهايس"، وإخراج كلّ من "توماس كان" و"آنا فان دير هايدي".

تبدأ أحداث قصّة مسلسل Dirty Lines في أمستردام عام 1987، إبان الحقبة التي تطرأ فيها تغييرات جذرية ومتسارعة على المجتمع الهولندي. وفي ظلّ تلك الظروف، تبدأ طالبة علم النفس "مارلي سالومون" العمل في وظيفة جانبية لدى علامة تجارية لشركة جديدة اسمها Teledutch، أسَّسها الشقيقان "فرانك" و"رامون ستيغتر"، اللذان بدآ أول خطوط للمكالمات الجنسية في أوروبا. وسرعان ما يصبح "فرانك" و"رامون" ثريين جدًا، وتجد "مارلي" نفسها منغمسة في هذا التحوّل الجامح والسريع.

وتولّد السنوات الأخيرة من الحرب الباردة إحساسًا بالأمل يدفع جيلًا جديدًا من الشباب للاستمتاع بملذّات الحياة، لتتحوّل أمستردام إلى محور تلك الثورة الثقافية مع انتشار نمط جديد كليًا من الموسيقى (موسيقى الهاوس) وعقاقير الهلوسة والنشوة الجديدة. وتتيح خدمات خطوط المكالمات الجنسية الفرصة لمستخدميها للخوض في تجربة جنسية من نوع جديد تمامًا مع طرف مجهول الهوية، حيث لا يقتصر تأثير هذه التجربة على تغيير المبادئ الأخلاقية لممارسيها، بل ولمبتكريها أيضًا.

وعلّق المؤلّف والمخرج "بيتر بات كورتهايس" قائلًا: "لقد تطوّرت أمستردام في وقتنا الحاضر وأصبحت تختلف كثيرًا عمّا كانت عليه قبل ثلاثين سنة مضت، لذلك كان من الصعب العثور على شوارع ومنازل مناسبة تعكس مظهر حقبة الثمانينيّات وأجواءها، ولكن أذهلتني براعة الفريق الإبداعي في محاكاة المدينة التي أتذكّرها في شبابي. فأحداث Dirty Lines تدور إبان الحقبة التي تغيّرت فيها أمستردام تمامًا، والتي انتقلتُ خلالها للمدينة لإكمال دراستي. وفي أثناء تصوير مشاهد الجامعة، تخيّلت نفسي كـ"مارتي ماكفلاي" من فيلم Back to the Future عائدًا إلى أيام الدراسة، ومستمتعًا برؤية تلك المشاهد وهي تنبض بالحياة".

سيُعلَن عن كادر تمثيل _Dirty Lines قريبًا.