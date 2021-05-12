شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز ومحمد رجب وأشرف زكى يلحقون بأحمد حلمى ويظهرون فى الاختيار 2 الحلقة 29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، مفاجآت عديدة، أبرزها مشاركة عدد كبير من النجوم الكبار كضيوف شرف وعلى رأسهم أحمد حلمى الذى جسد دور رجل بسيط راحت طفلته ضحية عملية إرهابية، بعدما تم وضع عبوة ناسفة فى الطريق وقتلت الطفلة، ويقابله زكريا ليخبره أن حق ابنته سيأتى بعدما تم القبض على العناصر الذى نفذت الحادث.

وظهر أيضا خلال الحلقة النجم أحمد عز، والنجم محمد رجب والفنان أشرف زكى وكذلك الفنان نضال نجم، بأدوار قيادات أمنية تمت الاستعانة بهم فى عملية إرهابية كبيرة تستهدف الجمهور المصرى فى مباراة المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية، حيث يتواجدون فى مبنى المخابرات العامة مع فريق مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن الوطنى، لمعرفة معلومات عن العملية ومحاولة إحباطها.