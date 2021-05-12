شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 29.. أحمد حلمى يظهر بدور والد طفلة ضحية عملية إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "الاختيار 2" يواسى زكريا "كريم عبد العزيز"، شقيقه "علي" بعد استشهاد صديقه النقيب عمر القاضى فى الهجوم على كمين البطل 14، حيث يجهز لخروجة عائلية من أجل تغيير الجو، فيما يظهر عم عادل "أحمد حلاوة" يتناول الطعام فى منزل يوسف "أحمد مكى" وزوجته عاليا "أسماء أبو اليزيد"، ويخبرهما بخبر سعيد وهو أنه قرر أخيراً الزواج.

التكفيريون يتواجدون داخل شقة يختبئون فيها، ويستطيعون تجربة الطائرات بدون طيار، من أجل حمل المواد المتفجرة، حيث يجهزونها لاستعمالها فى عملية إرهابية ضخمة تستهدف تجمعا كبيرا من المواطنين.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.