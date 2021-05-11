“كل الفصول”.. عاصي الحلاني يكشف غلاف ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: يترقب جمهور النجم اللبناني عاصي الحلاني طرح ألبومه الجديد “كل الفصول” الذي يعود من خلاله إلى ساحة الألبومات الغنائية بعد غياب أربعة أعوام.

وكشف عاصي في الساعات الماضية عن الغلاف الرسمي لألبوم “كل الفصول”، ونشر صورة الغلاف عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي. وعلى الفور انهالت التعليقات التي تبارك له ألبومه المتوقع صدوره حصريًا عبر موقع “ديزر”.

يتضمن ألبوم “كل الفصول” ثماني أغنيات منوعة بين اللون المصري، اللبناني، الخليجي، البدوي والعراقي. وكشف عاصي أنه يتولى تلحين أربع أغاني من الالبوم.

وأنهى عاصي الحلاني منذ فترة تصوير أغنية ديو تجمعه مع نجله الوليد الحلاني بعنوان “حبيبي”. وسيبصر الكليب النور في العيد بالتزامن مع طرح ألبوم “كل الفصول”.

الديو كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل عراقي، وتوزيع طوني سابا، ايقاعات سليمان دميان. والكليب تم تصويره في دبي تحت إدارة المخرج أحمد منجد