شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 29.. سقوط حلاوتهم من البلكونة بعد إنقاذ أطفالها من حريق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 29 إنقاذ حلاوتهم – سمية الخشاب، لأطفالها الأربعة، وذلك بعد اندلاع حريق القاهرة، واندلعت النيران في سوق باب اللوق وفي منزل حلاوتهم وموسى – محمد رمضان.

وقامت حلاوتهم بإلقاء أطفالها الرضع الأربعة من بلكونة منزلها لتلتقطهم الخادمة الخاصة بها في البلكونة المواجهة لها على الطرف الآخر من الشارع، وبعد أن أنقذتهم لم تستطع حلاوتهم الوقوف، حيث انهارت بها البلكونة.

وشهد مسلسل موسى قيام موسى - محمد رمضان بقتل السير جون - نجيب بلحسن، وذلك بعدما قابله فى حفل لأحد السفراء، حيث تعرفا على بعضهما وقام جون بالاتصال للإبلاغ عن موسى ولكنه قطع سلك الهاتف وقام بضربه وإدخاله فى محرقة الدفاية الخاصة بفيلا السفير، وذلك انتقاما لشقيقه رويعى.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا. مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.