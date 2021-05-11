شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 29.. الكشف عن مسئولية الإخوان المسلمين لحريق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 29 الكشف عن مسئولية جماعة الإخوان المسلمين عن حريق القاهرة، حيث رصدت الأحداث اتفاق المعلم وهبة – سيد رجب والمعلم غريبة – حمدي هيكل، وأحد قيادات الإخوان المسلمين، حيث دفع الأخير مبلغا ماليا ضخما للمعلم وهبة، ليقوم بحريق القاهرة وتحديدا المقاهي والسينمات وأماكن السهر.

وشهد مسلسل موسى قيام موسى - محمد رمضان بقتل السير جون - نجيب بلحسن، وذلك بعدما قابله فى حفل لاحد السفراء، حيث تعرفا علي بعضهما وقام جون بالاتصال للابلاغ عن موسى ولكنه قطع سلك الهاتف وقام بضربة وادخالها في محرقة خشب الدفاية الخاصة بفيلا السفير وذلك انتقاما لشقيقه رويعى.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا. مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.