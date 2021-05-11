شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 29.. غفران يقتل حمزة ابن عساف ويرسل جثته على نفس الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت الأحداث ووصلت إلى ذروتها قى الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "نسل الأغراب"، حيث يذهب حمزة "أحمد مالك" إلى سرايا غفران "أمير كرارة"، ويخبره بأنه حضر من أجل الأخذ بثأر أخيه سليم "أحمد داش" ويسخر غفران منه ويسأله لماذا لم تأخذ بالثأر بمفردك؟، ويعاتب عليه على عدم وقوفه بجانبه وقت سجنه ووقت ما احتاجه معه.

يطلب حمزة من غفران الأخذ بالثأر وبعدها يفعل معه ما يشاء ويقاطعه ويبعد عنه، ثم يسأله غفران هل تحب سليم؟ ليرد عليه بأنه يحبه جداً وأنهما كانا قريبين من بعضهما وسرهما وضحكتهما وبكائهما مع بعض، ولكنه لم يرد على سؤال أنه أحب فاطمة "ريم سامى" أكثر من أخيه سليم، ويخبره غفران بأنه أمر بقتل فاطمة خوفا عليهما وحبا فيهما، حيث أراد ألا ينكسر أحد منهما مثلما انكسر هو بسبب جليلة "مى عمر".

يطلب حمزة من غفران أن يسامحه، ويأخذه غفران فى حضنه، ويضغط عليه وعلى رقبته ليقتله، وبعد وقوع الجثة على الأرض، يؤكد غفران بأن هذا ثأر سليم، ثم يأمر بإرسال جثة حمزة على نفس الجمل الذى بعث عليه جثة سليم.

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.