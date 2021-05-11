مسلسل موسى الحلقة 29.. حلاوتهم تنجب 4 أطفال توائم

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 29 ولادة حلاوتهم – سمية الخشاب لـ 4 أطفال توائم، حيث أطلق عليهم والدهم موسى- محمد رمضان أسماء يحيى وهارون وعيسي ومريم.



مسلسل موسى الحلقة 29



مسلسل موسى الحلقة 29



مسلسل موسى الحلقة 29

وشهد مسلسل موسى قيام محمد رمضان بقتل السير جون - نجيب بلحسن، وذلك بعدما قابله فى حفل لأحد السفراء، حيث تعرفا على بعضهما وقام جون بالاتصال للإبلاغ عن موسى ولكنه قطع سلك الهاتف وقام بضربه وإدخاله فى محرقة خشب الدفاية الخاصة بفيلا السفير وذلك انتقاما لشقيقه رويعى.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا. مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



مسلسل موسى الحلقة 29



مسلسل موسى الحلقة 29