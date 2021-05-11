شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 29.. عساف يطلق جليلة ليلة الدخلة ويخبرها بقتل ابنها سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "نسل الأغراب" بصدمة غفران بعدما وجد جثة ابنة سليم "أحمد داش" مذبوحا فى صندوق على ظهر جمل، وبكاء من غفران وأخيه سعادة "محمد مهران" ووالدته شامية "أحلام الجريتلى"، بينما علي الغريب "دياب" لم يستطع لمس زوجته رغدة "ملك أحمد زاهر" فى ليلة الدخلة ويخبرها بأن هناك سدا مانعا بينها لأن والدتها عزيزة "منة فضالى" كانت حب عمره ولن ينساها.

المشهد فى سرايا عساف الغريب "أحمد السقا"، وتحاول جليلة "مى عمر" الاتصال بابنها سليم وتجد تليفونه مقفولا، ليؤكد لها أنه أحبها فى كل وقت ومع كل تصرف قامت به سواء زواجها من غفران وإنجابها منه، ولكنه يحب غروره أكثر منها، ويؤكد لها أنه أخذ حقه من رؤية كسرة غفران فى الفرح، ويطلقها ويطردها من السرايا بعدما يخبرها بأنه قتل سليم وسط حسرة وانهيار من جليلة.

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.