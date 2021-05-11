فن ومشاهير

هكذا علقت شريهان على أحداث فلسطين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهرية فودة:

علقت الفنانة شريهان على الأحداث التي تمر بها فلسطين.

وكتبت شريهان تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "ما يحدث الآن في فلسطين هو جريمة في حق الإنسانية نشاهدها ونشهد عليها جميعاً".

وأضافت :"أغيثوا القدس ملتقى الأديان السماوية وأغيثوا قهر وألم نفوسنا وقلوبنا يا جميع قادتنا في العالم العربي .. اللهم عليك بقوات الإحتلال الصهيوني فإنهم لا يعجزونك".

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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