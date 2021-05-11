فيديو| طرح أغنية فيلم "ديدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة:

أعلن الفنان كريم فهمي عن طرح أغنية فيلمه الكوميدي الجديد "ديدو"، اليوم.

ونشر كريم مقطع من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اسمع الأغنية كاملة، عايز أشكر أخويا الجدع أوي أكرم حسني اللي كتب الأغنية إهداء للفيلم، غناء كريم فهمي وكريم صالح، كلمات أكرم حسني، لحن كريم عاشور".

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وهدي المفتي، حمدي الميرغني، ومن إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وسيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.