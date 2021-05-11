رانيا محمود ياسين تدعو بالشفاء لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة رانيا محمود ياسين بالشفاء العاجل للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز والإعلامية إيمان الحصري.

ونشرت رانيا منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يارب اشفي الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز والإعلامية إيمان الحصري".

وأضافت :"يارب اشفي كل مريض يارب، اللهم لا شفاءًا إلا شفائك شفاءًا لا يغادر سقما".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما"