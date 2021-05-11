المنتج جمال العدل لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: شيريهان عائدة ويسرا من ركائز شركتي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

يعتبر جمال العدل من اكبر المنتجين في مصر , فهو من خلال شركة “العدل غروب” قدم اهم الافلام السينمائية والاعمال الدرامية التلفزيونية . وفي كل سنة تحقق مسلسلاته نجاحا كبيرا. وفي هذا العام قدم عملين هما “حرب اهلية” بطولة يسرا وباسل خياط و”ضد الكسر” بطولة نيللي كريم ومحمد فراج. فماذا يقول جمال العدل لصوت بيروت انترناشونال بصفته منتجا عن المسلسلات التي عرضت في رمضان 2020؟ “لم استطع متابعة اي عمل هذا العام لانني كنت منشغلا بتصوير “حرب اهلية” و”ضد الكسر” الذي استمر الى ما قبل نهاية الشهر بايام قليلة انما حسبما تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي واراء النقاد ان هناك اعمالا متنوعة وان شاء الله ساتابعها بعد عيد الفطر.

وعن تعاونه مع النجمة يسرا يقول “اتعاون مع هذه الفنانة الكبيرة منذ 20 عاما بشكل مستمر وهي من ركائز شركتي. اما تعاوني مع نيللي كريم فعمره عشر سنوات وبما اننا ننجح مع بعضنا لا مانع من ان يبقى التعامل بيننا قائما اذ انني اضع من خلال شركتي “العدل غروب” خططا لتقديم ابطالي كل سنة بصورة لائقة يحبها الجمهور.

وطبعا من خلال المسلسلين اللذين بت اقدمهما في رمضان كل سنة اسعى مع نجومي الى اكتشاف مواهب جديدة في كل المجالات الفنية من تمثيل واخراج الخ… والحمد الله ان “حرب اهلية” و”ضد الكسر” نجحا ربما ليس بنفس نجاح “خيانة عهد” و بمية وش” اللذين انتجتهما السنة الماضية انما لكل عمل ظروفه انما النجاح الكبير جدا يبقى في علم الله وحد.

وعن تقديمه لجزء ثان من مسلسل “بمية وش” يؤكد جمال العدل “ان مخرجة العمل كاملة ابو ذكري كانت هذا العام العام مشغولة بالتحضير لزفاف ابنتها لذلك اتفقنا ان نقدم “بمية وش” كفيلم سينمائي وليس مسلسلا برؤية جديدة ومختلفة.

واين اصبحت مسرحيات النجمة شيريهان التي اعلن عنها منذ سنوات بمؤتمر صحافي لم ترى النور حتى الان يشير “انتهينا من تصوير مسرحية “كوكو شانيل” وبعتها الى جهة عربية كبيرة وقريبا سيبدأ الاعلان عن موعد عرضها انما التأخير كان بسبب ان المحطة التلفزيونية التي اتفقنا معها على بث اكثر من عشر مسرحيات لشيريهان لم تبصر النور لذلك اكتفينا حاليا بمسرحية واحدة متقنة من كل النواحي الفنية والجمهور سيسعد بعودة شيريهان.

اما هل يطلع على الدراما العربية المشتركة فيؤكد جمال العدل “طبعا اتابع كل الانتاجات العربية وان شاء الله سأبدأ بمشاهدة كل الاعمال المصرية والعربية . وعن افلامه السينمائية المقبلة يقول “بالاضافة الى التحضير بفيلم “بمية وش” ايضا هناك فيلم ىخر بعنوان “ليلة الحنة” ويقوم ببطولته 7 نساء فقط.