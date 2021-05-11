سجال على تويتر بين هيفاء وهبي وأفيخاي أدرعي

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"الخليج 365": علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على الأحداث التي تشهدها مدينتي القدس وغزة وحالة التوتر الشديد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

حيث نشرت تغريدة على "تويتر" اعتبرها الكثيرون بمثابة "رسالة قوية وقاسية" قالت فيها: "ما يحصل في غزة جريمة في حق الانسانية الله يحمي فلسطين الحبيبة واهلها".

وأرفقتها بوسوم عبرت من خلالها عن موقفها في دعم "انتفاضة القدس" و "مقاومة غزة"، ودعت فيها أيضا لإنقاذ حي الشيخ نجار.

وحصلت التغريدة على آلاف الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قصير من نشرها، فيما اعتبرها الكثيرون رسالة "قاسية" ورحبوا من خلال تعليقاتهم بموقف النجمة من الأحداث التي تشهدها القدس.

وتأتي سلسلة التغريدات للنجوم العرب والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن إدانتها الشديدة "للجريمة الإسرائيلية البشعة" التي أدت إلى مقتل مقتل 28 شخصا بينهم 10 أطفال وسيدة. نتيجة العملية الإسرائيلية "حارس الأسوار" ضد قطاع غزة.

من جهته رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تغريدة وهبي بتغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر قال فيها: "صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة". إلا أنه اعتبر أن ما يحدث في غزة "جريمة بحق الأبرياء الذين يُستخدمون كدروع بشرية"، من قبل حركة "حماس" على حد وصفه. وقال أدرعي: "على العالم أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار فليس كل مرة تسلم الجرة".



ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على القطاع. في المقابل، يتواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، حيث أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، في بيان لها، أنها أطلقت مئات الصواريخ ضد إسرائيل، وأعلنت تل أبيب مقتل شخصين في عسقلان وإصابة 5 آخرين.