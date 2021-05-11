شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الفنانة نادية العراقية ينشر صورة لها خلال فترة طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أدهم محروس، ابن الفنانة القديرة فاتن فتحى، المشهورة بالفنانة نادية العراقية، عن صورة لوالدته التى تعانى حاليا من أزمة صحية، دخلت على إثرها المستشفى للعلاج، مع دعوات جمهورها ومحبيها بالشفاء العاجل.



الطفلة نادية العراقية

وظهرت الفنانة نادية العراقية، فى الصورة التى تم التقاطها بالأبيض والأسود، خلال مراحل طفولتها، نشرها ابنها عبر حسابه على فيس بوك، لكنه لم يكشف عن توقيت أو كواليس التقاط الصورة، مكتفيا بالدعاء لها بالشفاء العاجل مع آخر ليالى وأيام شهر رمضان المبارك.





وسبق وطلب أدهم، ابن الفنانة نادية العراقية، الدعاء لوالدته التى تعانى من فيروس كورونا، موضحا أن حالتها الصحية حرجة، كما حجزت فى العناية المركزة.

وكتب أدهم، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "غصب عنى مش عارف أرد على كل الناس، الحمد لله أبويا واخواتى بيتحسنوا وحالتهم مستقرة"، مضيفا: "بس للأسف أمى فى العناية المركزة حالتها حرجة جدا.. فشل فى وظائف الرئة والتهاب بكتيرى وانخفاض فى نسبه الأكسجين لـ 60%؜-50%) محتاجه دعواتكم.. الحمد لله على كل شيء.. عندى حسن ظن فى ربنا كبير".

وأصيبت الفنانة نادية العراقية فى شهر إبريل الماضى بفيروس كورونا، وكتبت وقتها "هجمت كورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد مش عارفة ليلى من نهارى بخطرف ومتكسرة زى ميكون عاملة حادثة دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".

وشاركت الفنانة نادية العراقية فى الماراثون الدرامى لشهر رمضان من خلال مسلسل "أحسن أب" للفنان على ربيع وتدور أحداثه فى إطار كوميدى خلال 15 حلقة، وعرض فى النصف الأول من شهر رمضان.