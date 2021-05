شكرا لقرائتكم خبر عن Godzilla vs. Kong يحقق7ملايين دولار لهذا الأسبوع لتصل لأكثر من 422 مليونًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "Godzilla vs. Kong" 7 مليون دولار أمريكى هذا الأسبوع، لتصل محصلة ايراداته إلى 422 مليون و 718 ألف دولار أمريكى منذ طرحه في دور العرض في 31 مارس الماضى، وذلك بالرغم من القيود الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا على دور العرض حول العالم، حيث تتفاوت السعة الاستيعابية بين 50% إلى 75%، في دور العرض حول العالم،

وأنقسمت الإيرادات بين 93 مليون و 18 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 329 مليون و 700 ألف دولار أمريكى في حول العالم، وتمتاز الدفعة الرابعة فى السلسلة بكونها أول فيلم يتم افتتاحه بعد السماح أخيرًا بإعادة فتح دور السينما فى نيويورك ولوس أنجلوس، وإن كان ذلك بسعة منخفضة.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong طرحت بوسترين للعمل الذى بدأ عرضه بالسينمات حول العالم من 31 مارس الماضى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall"، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.

فيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.