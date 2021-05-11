شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قنديل يزور أسرة الشهيد إسلام مشهور بعد تجسيده فى الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الممثل أحمد قنديل أسرة الشهيد إسلام مشهور، وذلك بعدما جسد دوره في مسلسل الاختيار 2، واستقبلت قنديل أسرة الشهيد بترحاب شديد، وعبرت والدة الشهيد سوزان عبد الحميد عن فرحتها بتجسيد شخصية ابنها في المسلسل، وهو ما أعطى الفرصة لمصر كلها لتترحم عليه وعلى زملائه من الشهداء ويتذكرونه بالدعاء.

أحمد قنديل مع والدة الشهيد

المخرج بيتر ميمي وأحمد قنديل

أحمد قنديل

أحمد قنديل في منزل الشهيد إسلام مشهور

ومن جانبه قال أحمد قنديل لـ الخليج 365، إن هذا اليوم يعتبر أسعد يوم في حياته لأنه فرح بشدة عندما قالت له والدة الشهيد أنه أراح قلبها عندما قدم قصة استشهاد ابنها على الشاشة، حتي يرى العالم كله بطولته وبطولة زملائه الشهداء.

وأضاف أحمد قنديل أنه فخور بتجسيده دور إسلام مشهور وهو بطل من الأبطال ممن ضحوا بحياتهم من أجل مصر، وأنه لم يتردد لحظة في قبول الدور وتقديمه مثلما حدث في الحقيقة بالظبط.

أحمد قنديل مع شقيق الشهيد أحمد مشهور

أحمد قنديل في زيارة لمنزل الشهيد أحمد مشهور

وفي سياق متصل علقت سوزان عبدالحميد والدة الشهيد إسلام مشهور، على حلقة مسلسل الاختيار 2 ملحمة الواحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ، قائلة: "فخر وعزة وابنى استشهد راجل وعاش راجل ومات بطل عارف إزاى يحمى بلده، وابنى كان عاوز يكمل وطلب الشهادة.. أمنيته وربنا حققها له، وقال لى أنا نفسى أموت شهيد وكتب على صفحته".

وأضافت عبر برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "مش بيخافوا وكان راجل وكلهم رجالة وقد المسئولية وحبهم لوطنهم حاجة كبيرة عندهم.. وأنا ووالده كنا بنتفرج على الحلقة، وحسيت إن الحادثة دلوقتى وكأنها حقيقة، ولما شوفت ابنى قدامى انهرت، وفى نفس الوقت رفعت رأسى.. ابنى عاش راجل ومات بطل".

وتابعت وهى فى حالة بكاء: "اللى مأثر فينا الفراق وفخورين بشجاعته وتربيته.. وكان نفسه يعمل حاجة لبلده وحاجة مشرفة لينا ورفع راسنا كلنا.. ووالده تأثر لما شاف الحلقة، وبشكر القائمين على مسلسل الاختيار2، أوضحوا اللى حصل والموقف كأنه حقيقى، وشوفت الموقف تخيلت أنه ابنى أول مرة أشوفه استشهد قدامى، وعارفه أنه بطل ونطق الشهادة، وإحساسى لما شوفت الموقف وجع قلبى وفخورة به قوى وأكتر من الأول".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.