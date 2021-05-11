شكرا لقرائتكم خبر عن اليوتيوبرز أحدث مهن النجوم فى دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت دراما رمضان الحالي الضوء على واحدة من أكثر المهن انتشارا في وقتنا الحالي، وهي مهنة "اليوتيوبرز" كما يطلقون عليها، وهم نجوم فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أتجه إليها الكثير من الشباب من أجل الحصول على الشهرة والمال دفعة واحدة، وظهر عدد من النجوم خلال مسلسلات رمضان بدور اليوتيوبرز أو الأنفلونسر كنوع من التقرب إلى الواقع، وكان من النجوم الذين قدموا هذه الأدوار:

نيللى كريم

جسدت النجمة نيللي كريم خلال حلقات مسلسل "ضد الكسر" شخصية سلمى، والتي رأت في مهنة الأنفلونسر النجاة من الفقر التي كانت تعيشه، بعد أن فكرت في تقديم فيديوهات للطبخ عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معها عشاق السوشيال ميديا وبدأت شهرتها من هنا

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، ومصطفى درويش وغيرهم، من تأليف عمرو الدالي ومدير التصوير أحمد عبد العزيز وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة "العدل جروب".



نيللى كريم





يوسف الشريف

يؤدى النجم يوسف الشريف ضمن أحداث مسلسل "كوفيد 25" شخصية "ياسين" الذي كان يعمل طبيبا ثم يتحول إلى يوتيوبر بعد وفاة ابنه وتركه لمهنة الطب، وأحداث العمل تحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات،

المسلسل بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.