شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 29.. هل تقوم جليلة بقتل عساف بعد ذبحه لابنها سليم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" أحداث مثيرة ومشوقة، وذلك بعدما أرسل عساف "أحمد السقا" جثة سليم "أحمد داش" إلى والده غفران "أمير كرارة"، ليحبس أنفاس الجمهور في الحلقتين المقبلتين لاسيما وأن غفران لن يقف ساكتاً أمام ذبح ابنه ويدخل في معركة دامية مع عساف ليحاول أخذ ثأر ابنه.



مسلسل نسل الاغراب 28

وينتظر الجمهور معرفة رد فعل جليلة "مى عمر" بعد معرفتها بقتل عساف لابنها سليم، وهل تنتقم لابنها وتقتل عساف؟ خاصة وأنها هددته بالقتل أكثر من مرة في الحلقة الثامنة والعشرين أمس، بعد زواجها منه وأكدت له أن نهايته ستكون على يدها، ليكون الجمهور أمام أحداث مثيرة ومشوقة في الحلقتين الأخيرتين من المسلسل.



نسل الأغراب الحلقة 28

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



نسل الأغراب الحلقة 28



نسل الأغراب الحلقة 29



نسل الأغراب الحلقة 29