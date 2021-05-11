شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانات العرب يدعمن فلسطين .. إليسا بأغنية ومادلين مطر بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية إليسا، متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو يظهر من خلاله الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، في القدس المحتلة، وفى الخلفية يظهر ترديدها لأغنية "موطني"، بصوتها.

وكتبت إليسا على الفيديو الذى نشرته عبرحسابها الشخصى بموقع انستجرام "ما حدا فيه يوقف على الحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم، اللي عم بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف! الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة فلسطين".

كما شاركت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، متابعيها وجمهورها بصورة لفلسطين، عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، وكتبت " لا يُشترط أن تكون فلسطينيًّا لِتتكلّم يكفي أن تكون إنسانًا".

وكانت النجمة السورية أصالة نصري قد انضمت للنجوم والنجمات الداعمين للقدس، وساندوا الشعب الفلسطيني في معاناته الحالية مع اعتداءات وجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي و ونشرت صورة لقبة مسجد الأقصى عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام وكتبت: "لكلّ ألم نهاية ولكلّ ظلم حدّ، ادعوا في هذا اليوم للحبيبة فلسطين أنّ تنهض وتنتفض وتنتصر وستنتصر بإذن الله ستنتصر، فلسطين، أنقذوا حي الشيخ جراح".