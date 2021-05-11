شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب والصاوى وأحمد العوضى بوشين ملائكة وشياطين فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دراما رمضان الحالي وجود نخبة كبيرة من نجوم الدراما في عدد مختلف من المسلسلات، والذى أختار بعضهم أن يظهر في أكثر من عمل، واستطاعوا أن يفصلوا بين كل شخصية يجسدونها تماما عن الأخرى، وتقديمها بطريقة مميزة بظروف وبيئة ومشاعر وانفعالات مختلفة في وقت واحد مما يثبت براعة وتمكن هؤلاء النجوم من أدواتهم الفنية، ومن هؤلاء النجوم:



خالد الصاوي خالد الصاوي يجسد النجم خالد الصاوي خلال دراما رمضان شخصيتين مختلفتين، الأولى خلال أحداث مسلسل "اللي مالوش كبير" مع النجمة ياسمين عبد العزيز الذي يظهر فيه بدور عابد تيمور زوج غزل (ياسمين عبد العزيز)، والتي وافقت على الزواج منه بعد ضغط من عائلتها، وهو شخص عصبي عنيف دائم الإهانة لها، بالإضافة إلى خيانته لها مع أقرب صديقاتها وزواجه منها سرا، والثانية وعلى خلاف شخصية "عابد" يظهر خلال أحداث مسلسل "القاهرة كابول" في شخصية الضابط عادل، وهو ضابط وطني مخلص لعمله، وبار بأهله وأهل منطقته، كذلك يقدم وجه أكثر إنسانية عن ضباط الشرطة ورجال الأمن من خلال إخلاصه لزوجته وحبه لها وحنانه على أبناءه.



خالد الصاوى فى مسلسل القاهرة كابول



خالد الصاوى فى اللى مالوش كبير





سيد رجب

يظهر الفنان سيد رجب خلال أحداث مسلسل لعبة نيوتن في دور "بدر" رجل الأعمال الغامض الذى يأخذ كل الأمور ببساطة مهما كانت معقدة، ويقوم بابتزاز حازم (محمد ممدوح) والتلاعب به كيفما يشاء وفى أي وقت يريده، كما يقدم شخصية الشرالمتمثلة في المعلم "وهبة الوزاني" خلال مسلسل "موسي"، والذى كان يرفض زواج شقيقته حلاوتهم (سمية الخشاب) من موسى (محمد رمضان) ويكن له الكره وينصب له الكمائن، أما الدور الملائكي الوحيد الذى قدمه هذا العام كان خلال أحداث مسلسل "وكل ما نفترق" حيث ظهر على هيئة ملاك يحاول مساعدة مأمونة (ريهام حجاج) في أزمتها، وأخبرها أنه ملاك جاء ليساعدها في الانتقام من كل من ظلمها.



سيد رجب فى مسلسل موسى



سيد رجب فى مسلسل لعبة نيوتن

أحمد العوضي أحمد العوضي يقدم النجم أحمد العوضي خلال دراما رمضان دورين مختلفين تماما، حيث يجسد خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" شخصية "سيف الخديوي" الذى تلجأ له غزل ليخلصها من زوجها ثم يقع في حبها ويتزوجها، ويظهر بدور رومانسي وعاطفي أحيانا بالرغم من طبيعة شخصيته القوية والحادة كقبضاي، وعلى الجانب الآخر يظهر ضمن أحداث الحلقات الأولى من مسلسل "الاختيار 2" في دور الإرهابي " هشام عشماوي" الضابط الخائن الذى ينضم للجماعات الإرهابية، وقام بالعديد من الجرائم والعمليات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.



احمد العوضى فى اللى مالوش كبير