توم كروز يتخلى عن جوائز “غولدن غلوب”.. ومقاطعات لبث المهرجان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: أعلنت شبكة “إن بي سي NBC” الأميركية قرارها عدم بث فعاليات مهرجان غولدن غلوب لعام 2022، عبر منصاتها حتى ترضخ الجهات المسؤولة عن المهرجان لتنفيذ مجموعة من التغييرات المتعلقة بالتنوع والشمولية، وأيضاً الالتزام بمبدأ الشفافية.

ووعدت الشبكة التلفزيونية ببث المهرجان في دورته لعام 2023، إذا التزمت منظمة HFPA، وهي جهة غير ربحية، وهي المُنظمة للمهرجان العالمي، ويُطلق عليها اسم رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، والتي تضم 90 عضواً من 55 بلداً حول العالم، وتغطي فعاليات الصناعة الترفيهية على مستوى الولايات المتحدة الأميركية – بتنفيذ الإصلاحات وتفادي الانتقادات السلبية التي وُجهت لها بشأن التنوع وعدم التحيز، وأن تكون استراتيجية توزيع الجوائز أكثر شمولية وغير مقتصرة ولا متحيزة لفئات معينة.

وخلال هذه الانتقادات، أعلن النجم الشهير توم كروز، المنشغل الآن بتصوير أحدث أفلامه ضمن سلسلة الأفلام الناجحة “مهمة مستحيلة”، تخليه عن ثلاث جوائز حصل عليها، جراء أدواره، وإعادتها مرة أخرى للجهة المنظمة للمهرجان HFPA.

وبهذا التصرف ينضم كروز (58 عاماً) للممثل مارك روفالو، والممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون، في اعتراضهما على طريقة التحيز والافتقار في التنوع التي يعتمدها المهرجان لإجبار الجهات المنظمة على إجراء إصلاحات فعلية، وتصحيح هذا الوضع الخاطئ.

وأعلنت عدة منصات عالمية مقاطعة مهرجان غولدن غلوب، مثل: نتفليكس وأمازون، وأيضاً شركة Warner Media الترفيهية.