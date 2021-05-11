هكذا احتفل محمد إمام بانتهاء تصوير “النمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: أعلن الفنان المصري محمد إمام الانتهاء من تصوير مسلسل “النمر”، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2021.

ونشر إمام صورة له على “إنستغرام”، ظهر خلالها أثناء احتفاله بانتهاء آخر مشاهد المسلسل، حيث حمله أحد العاملين بالمسلسل على كتفيه وبدا كأنه يصفق، وسط حضور المشاركين في العمل، الذين حرصوا على التقاط الصور والفيديوهات لـ”إمام”.

وعلق الفنان المصري على الصورة التي نشرها، قائلاً: “اليوم تم الانتهاء من تصوير مسلسل النمر.. الحمد لله”.

كما حرص محمد إمام على توجيه الشكر إلى الفنانة سوسن بدر التي شاركت معه ضيفة شرف في مسلسله، قائلاً: “نجمة مصر، نورتي المسلسل ونورتينا معاكي، جسدتي في مسلسلي الماضي خالتي، وهذا المسلسل أمي، بتشرف بالعمل معاكي حبيبتي”.

وانهالت التعليقات على صورة محمد إمام، إذ هنأه المتابعون بانتهاء تصوير مسلسل النمر، والنجاح الذي حققه خلال منافسته في موسم دراما رمضان 2021.

وحرص عدد من الفنانين على تهنئة محمد إمام بنجاح المسلسل الذي تصدر ترند غوغل أكثر من مرة، خلال الأيام الماضية، كان أبرزهم الفنان علي ربيع الذي قال: “مبروك والله”، والفنان محمد أسامة حيث قال: “حمد لله على السلامة يا نمر، وألف مليون مبروك ومتألق كالعادة كل سنة بإذن الله”.

يذكر أن مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، محمد محمود، محمود حافظ، ولاء الشريف، خالد أنور، محمد مهران وأحمد عبدالله محمود، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.