ألبوم جديد لمغني الراب "دي ام اكس" بعد أسابيع على وفاته

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نيويورك: يصدر في 28 أيار/مايو الحالي ألبوم لمغني الراب "دي ام اكس"، وفق ما أعلن منتجه سويس بياتز، بعد أقل من شهرين من وفاة الفنان الأميركي إثر احتشاء في عضلة القلب عن 50 عاما.

ويحمل ثامن ألبومات المغني عنوان "إكزودوس" وهو سيتضمن أغنيات جديدة غير منشورة وستوزعه شركة "ديف جام ريكوردينغز" للإنتاج، على ما أعلن بياتز في بيان.

وأطلقت تسمية "إكزودوس" على الألبوم تيمنا باسم أحد أبناء "دي ام اكس" الذي توفي في التاسع من نيسان/ابريل الفائت، وهو أب لخمسة عشر طفلا من نساء مختلفات.

وكتب سويس بيارتز "أخي إكس كان يتمتع بروح من الأنقى والأندر من بين الأشخاص الذين التقيتهم في حياتي".

وأضاف المنتج واسمه الحقيقي قاسم دين "هو كان معطاء للغاية وكان يكنّ لجمهوره حبا يفوق الوصف".

وطارت شهرة "دي ام اكس" منذ نهاية التسعينات، وقد احتلت خمسة من ألبوماته بين 1998 و2003 صدارة المبيعات في الولايات المتحدة، خصوصا مع "إتس دارك أند هل إيز هات" الذي بقي في صدارة ترتيب الألبومات في الولايات المتحدة لمئة وأسبوع.