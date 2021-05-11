شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب يتصدر تريند 1 على "يوتيوب" بمشهد مقتل عساف الغريب لـ"سليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "نسل الأغراب" تريند موقع "يوتيوب" بمشهد النجم أحمد السقا والنجمة مي عمر، وذلك خلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرين أمس، حيث حقق المشهد أكثر من 542 ألف و164 مشاهدة عبرالقناة الرسمية لقناة on e علي يوتيوب.



نسل الاغراب

وتظهر "جليلة" مي عمر في المشهد وهي تتصل بابنها "سليم" أحمد داش وتجد موبايله معلق، ليخبرها عساف بأن سيكون عند والده فى غضون دقائق، تخبره بأن نهايته ستكون على يدها لأنها ستقتله، فيما ينتقل المشهد إلى سرايا غفران الغريب، ويظهر جمل يدخل السرايا وبعدما يكشف الغطاء يجد جثة ابنه سليم.

واستكملت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "نسل الأغراب"، بذهاب محفوظ "محمد غنيم" وابنه مصطفى "أحمد عبد الله" إلى غفران "أمير كرارة" لمعرفة قراره بشأن فرح على الغريب "دياب" ورغدة "ملك أحمد زاهر"، خاصة فى ظل استعداد عساف "أحمد السقا" وجليلة "مى عمر" للزواج، ليخبرهم بالعودة إلى الفرح واستكماله بشكل طبيعى، ويبلغهم بأن قرر إلغاء اتفاق قتل "علي" الليلة.

يدخل بكرى زلط "عماد زيادة" الفرح ويهنئ عساف على زواجه ولكن عساف لم يرد عليه، ويتحدث بكرى مع نميرى "محمد جمعة" عن ذهب الاغراب الذى ضحك عليه عساف واعطاه بدلا منه ذهب عيرة، ويعرض عليه الحصول على الأرض مقابل 100 مليون جنيه، ويرفض نميرى ليحضر عساف ويهدده بكرى بأنه اذا لم يحصل على عقد الأرض سيقوم بقتل جليلة.

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.