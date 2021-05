ألبوم جديد لأسطورة الراب DMX بعد وفاته بشهرين .. اعرف الحكاية

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عشاق أسطورة الراب الراحل DMX، على موعد مع مغامرة جديدة كشف عنها المنتج الموسيقي سويس بياتز، والتي جاءت عبارة عن ألبوم جديد للرابر الراحل سيصدر في 28 مايو الجاري.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة newsoptimist، فإن المنتج الموسيقي سيصدر ألبوم يعرض لأول مرة للراحل DMX بعد أسابيع قليلة من وفاته إثر ازمة صحية عن عمر يناهز الـ 50 عاماً.



dmx

وسيكون الألبوم الجديد الذى يحمل اسم " EXODUS" هو ثامن البومات اسطورة الراب الراحل، وسيتضمن أغاني جديدة لم تذاع من قبل بالتعاون مع شركة ديف جام التي طالما تعاون معها الرابر الراحل.

ويأتي اسم الألبوم الجديد EXODUS، تيمناً باسم أحد أبناء DMX، الذى توفي منذ عدة أشهر، حيث انه أب لـ 15 طفلاً من نساء مختلفات.

يتمتع DMX بشهرة واسعة انطلقت فى نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة، حيث تصدرت ألبوماته الخمس الأولي ترشحيات الجرامي، بالإضافة إلى تربعه على المركز الأول على مخطط بيلبورد لأفضل 200 أغنية، ومن أغانيه "Get at Me Dog" و "Ruff Ryders" Anthem "و" Party Up (Up in Here) "و" X Gon 'Give It to Ya. "