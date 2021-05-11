شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة NBC تلغي عرض جوائز الجولدن جلوب 2022 بسبب العنصرية "اعرف الحكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شبكة قنوات NBC، إلغاء عرض حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، هذا العام، بسبب الجدل المستمر حول جمعية رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، التي تتعنت في إدارتها للحفل على نفس المنوال طوال السنوات الماضية بدون النظر فى الانتقادات التي وجهت إليهم.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن الشبكة الشهيرة، أصدرت بياناً تعلن فيه عدم اذاعتها للحفل هذا العام، تضامناً مع الانتقادات التي وجهت الى رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، بسبب عدم إجراء تغيرات طالب بها قادة الصناعة فيما يتعلق بعضوية المؤسسين وعدم تواجد أشخاص من ذوي البشرة السمراء.

وجاء البيان الذى أصدرته الشبكة كالآتي: "ما زالنا نعتقد أن جمعية هوليوود للصحافة الأجنبية ملتزمة بتعديلات على إداراتها للحدث، والتغير بهذا الحجم يستغرق وقتاً وعملاً، ويتوجب على الجمعية اتخاذ بعض الإجراءات الصحيحة، لذلك لن تقوم NBC، ببث جوائز الجولدن جلوب لعام 2022، ونأمل أن نكون في وضع يسمح لنا ببث العرض في يناير 2023".

وكانت قد تعرضت جمعية HFPA، التي وزعت جوائز الجولدن جلوب، لانتقادات شديدة منذ شهور، من قبل صحيفة لوس أنجلوس تايمز، حول الممارسات المالية المشكوك فيها للمؤسسة، بالإضافة إلى النقص الكامل في الأعضاء ذات البشرة السمراء، وأصدرت الجمعية الأسبوع الماضي إطاراً للإصلاح يتضمن إجراءات لزيادة عدد الأشخاص من أصحاب ذوي البشرة السمراء.