شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد أديل عن عمر يناهز 57 عامًا بعد معاناته من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن مارك إيفانز الذي لم يتحدث إلى ابنته "أديل" لسنوات توفي بعد معركة مع مرضى السرطان.



المغنية أديل

وأوضح التقرير أن العلاقة بين أديل ووالدها ظلت "صعبة حتى النهاية"، على الرغم من محاولات "تصحيح الأمور".

واشتهرهو وابنته في عام 2011 عندما ادعى إيفانز - الذي غادر المغنية عندما كانت طفلة - في مقابلة أنها كافحت للعثور على الحب بسبب مشاكل هجرها.



المغنية أديل فى الطفولة

تم الكشف في عام 2019 أن إيفانز - الذي أعلن عن تشخيصه بسرطان الأمعاء قبل ست سنوات - كان يكسب 50 جنيهًا إسترلينيًا فقط يوميًا كسائق توصيل بعد التخلي عن حياته المهنية كسباك، وفي الوقت نفسه، ورد أن صافي ثروة أديل بلغت 150 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.

اعترف إيفانز بأنه كان "أبًا فاسدًا" لابنته عندما كانت صغيرة، وألقى باللوم على إدمانه للكحول - الناجم عن انهيار علاقته مع والدة أديل بيني أدكنز - على الطريقة التي عاملها بها، وخرج عندما كانت ابنته في الثالثة من عمرها، تاركا والدتها لتربيتها بمفردها.



المغنية أديل مع والدها فى الطفولة

قال:"كنت أضع لترين من الفودكا وسبعة أو ثمانية مكاييل من ستيلا كل يوم، شربت هكذا لمدة ثلاث سنوات، الله وحده يعلم كيف نجوت".

وأضاف أنه "يشعر بالخجل الشديد" مما أصبح عليه، مضيفًا: "إن أفضل ما يمكنني فعله لأديل هو التأكد من أنها لم ترني أبدًا في تلك الحالة".