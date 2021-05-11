4 أسئلة تجيب عنها الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضل راجل" اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسئلة تجيب عنها الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضل راجل" اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اشتعلت الأحداث بشكل كبير خلال الحلقات الأخيرة من مسلسل "ضل راجل"، والجميع فى ترقب لمعرفة نهاية الأحداث التى أدخلت المشاهدين فى حالة من التوتر والترقب طوال الأيام الماضية، بسبب تعاطفهم مع بطل العمل جلال "ياسر جلال"، الذى يسعى لااسترداد حق ابنته ممن أذاها وعرضها لكل هذه الأخطار، وأوقعهم فى كل هذه الصعاب، وتجيب الحلقة الأخيرة التى تعرض اليوم على شاشة قناة الحياة فى تمام الساعة 11:30 مساء على العديد من الأسئلة التى شغلت أذهان المشاهدين.
مصير غادة وحفيدة جلال
وشهدت الحلقة 29 خطف جلال "ياسر جلال" لغادة "هدى الاتربى" والاتصال بوالدها خليل بيه "نبيل نور الدين"، ويخبره بأنه يريد حق ابنته شهد "رنا رئيس" وحفيدته التى قتلت، ويطالبه جلال بأن من قتل ابنة شهد لابد أن يحاسب وهذا عدل ربنا، ويخبره بأن حفيدته على قيد الحياة، فهل يعيد جلال غادة مقابل استعادة حفيدته؟
ضل راجل
مقتل سليم أم عمرو
شهدت الحلقة 29 معرفة سليم "محمد يسرى" بتحرير توكيلا من والدته لصديقه عمرو "محمد عادل" وأن ورقة زواجه من شهد مازالت متواجدة عنده ولم يقطعها، ليذهب له إلى منزله، ويكتشف زواجه من والدته للنصب عليها وسرقتها، ويدخل الثنائى فى مشادة ويرفع عمر السلاح فى وجه سليم وتصدر رصاصة دون الكشف عن ذهابها فى صدر سليم أم عمرو وتكشف حلقة اليوم عن الشخص الذى ضرب بالرصاص وقتل.
إعادة جلال لمنزله
من المتوقع أن تكشف الحلقة الأخيرة، محاولة جلال "ياسر جلال" إعادة شقته التى نصب عليه زوج أخته وحصل عليها بتزوير فى عقد البيع، فهل يستطيع جلال إثبات أنه لم يوقع على بيع الشقة وإعادتها مرة أخرى والعودة للعيش فيها بصحبة عائلته.
ضل راجل
من يتزوج ملك
ومن المتوقع أن تكشف الحلقة الأخيرة عن نهاية الخط الدراما لملك (نور اللبنانية)، فهل ستتزوج من الضابط يوسف (محمود عبد المغنى) الذى أحبها وتعلق بها بشدة بعد وفاة زوجته أم من جلال الذى توفت زوجته هدى (نرمين الفقى) لاسيما أنها معجبة بحبه ووفائه لزوجته الراحله أيضا خلال الحلقات السابقة.
مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.