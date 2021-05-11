شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسئلة تجيب عنها الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضل راجل" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت الأحداث بشكل كبير خلال الحلقات الأخيرة من مسلسل "ضل راجل"، والجميع فى ترقب لمعرفة نهاية الأحداث التى أدخلت المشاهدين فى حالة من التوتر والترقب طوال الأيام الماضية، بسبب تعاطفهم مع بطل العمل جلال "ياسر جلال"، الذى يسعى لااسترداد حق ابنته ممن أذاها وعرضها لكل هذه الأخطار، وأوقعهم فى كل هذه الصعاب، وتجيب الحلقة الأخيرة التى تعرض اليوم على شاشة قناة الحياة فى تمام الساعة 11:30 مساء على العديد من الأسئلة التى شغلت أذهان المشاهدين.

مصير غادة وحفيدة جلال

وشهدت الحلقة 29 خطف جلال "ياسر جلال" لغادة "هدى الاتربى" والاتصال بوالدها خليل بيه "نبيل نور الدين"، ويخبره بأنه يريد حق ابنته شهد "رنا رئيس" وحفيدته التى قتلت، ويطالبه جلال بأن من قتل ابنة شهد لابد أن يحاسب وهذا عدل ربنا، ويخبره بأن حفيدته على قيد الحياة، فهل يعيد جلال غادة مقابل استعادة حفيدته؟



ضل راجل

مقتل سليم أم عمرو

شهدت الحلقة 29 معرفة سليم "محمد يسرى" بتحرير توكيلا من والدته لصديقه عمرو "محمد عادل" وأن ورقة زواجه من شهد مازالت متواجدة عنده ولم يقطعها، ليذهب له إلى منزله، ويكتشف زواجه من والدته للنصب عليها وسرقتها، ويدخل الثنائى فى مشادة ويرفع عمر السلاح فى وجه سليم وتصدر رصاصة دون الكشف عن ذهابها فى صدر سليم أم عمرو وتكشف حلقة اليوم عن الشخص الذى ضرب بالرصاص وقتل.

إعادة جلال لمنزله

من المتوقع أن تكشف الحلقة الأخيرة، محاولة جلال "ياسر جلال" إعادة شقته التى نصب عليه زوج أخته وحصل عليها بتزوير فى عقد البيع، فهل يستطيع جلال إثبات أنه لم يوقع على بيع الشقة وإعادتها مرة أخرى والعودة للعيش فيها بصحبة عائلته.



ضل راجل

من يتزوج ملك

ومن المتوقع أن تكشف الحلقة الأخيرة عن نهاية الخط الدراما لملك (نور اللبنانية)، فهل ستتزوج من الضابط يوسف (محمود عبد المغنى) الذى أحبها وتعلق بها بشدة بعد وفاة زوجته أم من جلال الذى توفت زوجته هدى (نرمين الفقى) لاسيما أنها معجبة بحبه ووفائه لزوجته الراحله أيضا خلال الحلقات السابقة.