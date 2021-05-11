شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وتصفيق .. هكذا يعود النجم ويل سميث للجيم بعد صورة "الكرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمي ويل سميث، يحتاج إلى الكثير من التشجيع للعودة مرة أخرى للتدريبات، بعد الصورة الصادمة التي نشرها منذ أيام عبر حساباته الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة، والتي ظهر فيها بوزن زائد بشكل كبير و"كرش".

وسرعان ما قرر سميث العودة للتدريبات من جديد بعد استقباله للكثير من التعليقات الداعمة له من أجل عودته مرة أخرى والحصول على الجسم المثالي الذى طالما اعتاد الظهور به في حياته العادية وداخل أفلامه، وفى مقطع فيديو جديد شاركه النجم العالمي عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ظهر من خلاله وهو يرقص ويصفق داخل صالة الجيم للشعور بالحماس ومواصلة التدريبات من جديد.

وحظي الفيديو الذى شاركه سميث مع متابعيه على الكثير من المشاهدات والتعليقات خلال ساعات قليلة من نشره، ليواصل متابعيه وجمهوره دعمه في مشوار العودة للجسم المثالي.



رقصة ويل سميث فى الجيم



ويل سميث فى احدث ظهور

وعاد سميث إلى صالة الألعاب الرياضية بعدما اكتسب وزنا زائدا خلال جائحة Covid-19، وشارك الممثل البالغ من العمر 52 عامًا، بصور جديدة له مع متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، من داخل صالة "الجيم" قبل بدء جلسة التمرينات، وكتب فى تعليقه على الصور، "العودة إلى التمرين.. يبدو مثل الدائرة..هيا بنا نبدأ".