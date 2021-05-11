شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة ( أستاذ التمثيل ) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الفنانين الكبار أصحاب الخبرة والحنكة التشخيصية في دراما رمضان 2021 الدكتور أحمد حلاوة أستاذ التمثيل الذي يدرسه وخرجت من تحت عباءته الكثير من الأجيال والنجوم، فهذا الفنان القدير يطوع أي دور يقدمه ويصنع منه بريقا في أي عمل يشارك فيه فهو من شيوخ المشخصاتية الكبار في الفن المصري والعربي.

يظهرحلاوة في موسم دراما رمضان بوجهين مختلفين وجه "وطني" وهو "عم عادل" في مسلسل "الاختيار 2" مع المخرج بيتر ميمي ذلك الرجل الصديق الصدوق جار وصديق والد الضابط يوسف "احمد مكي"، والذي كانت تجمعه صداقة وأخوة وجيرة بالفنان هادي الجيار، وفي كل مشاهده معه أو مع أحمد مكي تجد خفة الظل مسيطرة علي المشهد بأداء طبيعي ومباراة في التمثيل .



احمد حلاوة

الفنان أحمد حلاوة لديه قدرة علي "لبس" أي شخصية يقدمها وقدم لنا في هذا "الاختيار2" نموذجا للجار المسيحي الوفي الذي اعتبره أحمد مكي والده بعد رحيل هادي الجيار، ودائم النصح له، يقف بجواره في أحزانه قبل أفراحه، وهذا النموذج الأصيل من الجيران لن تجده إلا في مصر وفي أحيائها العريقة فهو شخص وطني محب لبلده ومندمج مع نسيجها.

الفنان أحمد حلاوة نشاهده أيضا في شخصية عكس ما يظهر به في "الاختيار2" من وطنية وحب لمصر ، فنراه في مسلسل "هجمة مرتدة" يقدم شخصية (سعيد خليل) صاحب ورئيس مركز الجبرتي للتحليل السياسي وهو مركز دراسات اجتماعية وسياسية، ولكنه يعمل ضد الدولة المصرية وفي معسكر الخونة الذين باعوا وطنهم بالدولارات، وهو من الأشخاص الذين قاموا بمؤامرات ضد الوطن، كما أنه يسعى طوال الوقت لتجنيد هند صبري، للعمل معه ضد مصالح الوطن، وهي شخصية علي النقيض تماما لما يقدمه في مسلسل "الاختيار 2" وهنا تظهر عبقرية ذلك الفنان المخضرم الذي رسم لكل شخصية منهما ملامحها وتفاصيلها وحركتها وإحساسها وكيف حول بوصلته التمثيلية من الوطنية وحب الوطن إلي الخيانة وبيع الوطن.



احمد حلاوة

أحمد حلاوة فنان مخضرم وأستاذ في فن التمثيل ومخرج مسرحي كانت له مدرسته في الدمج بين العرائس والمسرح البشري وشاهد له الكثير من العروض المسرحية علي مسارح مصر ومنها مسرح الطليعة الذي خرج منه وقدم من خلاله روائع الأعمال المسرحية ، وهنا نقف لحظة لنشير لظاهرة مهمة تخص نجوم مسلسلات رمضان وهي أن كل الممثلين الذين خرجوا من المسرح هم الأفضل والأكثر إشادة ونجاحا في موسم دراما رمضان والأمثلة علي ذلك كثيرة منها نبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وطارق لطفي وماجد الكدواني وسيد رجب وأحمد وفيق وصبري فواز ومحمد فراج ومحمد ممدوح وحتي مني زكي فقد بدأت مسرحيا مع النجم محمد صبحي وتتلمذت في مدرسته المسرحية .