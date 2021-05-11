شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يعرض "مسرحية كلها غلط" على مسرح الريحانى في العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أشرف عبد الباقي، عن عرض مسرحية "مسرحية كلها غلط" على مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد، خلال عيد الفطر المقبل، وتحديداً من بعد غد الخميس 13 مايو والذي سيوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، من السادسة وحتى التاسعة مسآء حسب تعليمات الإغلاق.



مسرحية كلها غلط

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبدالباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وتعرض أيضًا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis وJonathan sayer و Henry shields.

مسرحية "جريما فى المعادى.. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي وإنتاج وورك شوب للإنتاج الفنى، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.



مسرحيه كلها غلط