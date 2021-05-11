فنانة تعلن زواجها على الهواء: "زغروطة بقى ومبروك ليّا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة المصرية والمقيمة الكويت رانيا شهاب، عن زواجها خلال حلولها ضيفة في أحد البرامج المعروضة على الفضائية الكويتية "atv".

وقال "رانيا"، إنها تزوجت في شهر فبراير الماضي ولم تعلن ذلك من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة: "أول مرة أعلن الزواج، ده خبر حصري، زغروطة بقى ومبروك ليّا".

رانيا شهاب هي ممثلة مصرية تعيش في الكويت، بدأت التمثيل عام 2010، وشاركت في عدد من الأعمال أبرزها "حاتم صديق جاسم، طريق الهاوية، المصافيع" وغيرها.

وتشارك رانيا شهاب في السباق الرمضاني لعام 2021 من خلال مسلسل "الناموس"، والذي تجسد فيه شخصية "هدى".