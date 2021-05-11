"أنقذوا حي الشيخ جراح".. نجوم الفن يتضامنون مع الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن عدد كبير من نجوم الفن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وشاركوا في هاشتاج "أنقذوا حي الشيخ جراح".

البداية كانت مع الفنان محمد هنيدي، والذي كتب عبر "تويتر": "وأنت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر أن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا أرضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله.. أنقذوا حي الشيخ جراح".

أما كريم عبد العزيز فكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "ستظل القدس عاصمة فلسطين الشقيقة لأبد الآبدين، ربنا ينصر إخواتنا الفلسطينيين".

ونشرت أصالة نصري صورة معبرة عن حال القدس، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "لكل ألم نهاية.. ولكل ظلم حد.. أدعو في هذا اليوم للحبيبة فلسطين أن تنهض وتنتفض وتنتصر، وستنتصر بإذن الله، ستنتصر".

ونشر محمد حماقي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة لخريطة فلسطين وهي مزينة بالورود، وعلّق مدشّنا هاشتاجات: "فلسطين.. الشيخ جراح.. غزة.. الأقصى.. مصر.. الوطن العربي".

في حين أن محمد رمضان نشر مقطع فيديو له عبر "تويتر" قال خلاله: "ربنا وقلبنا مع أخواتنا الفلسطينيين، ربنا يشفي المصابين ويرحم شهداءنا ويسكنهم فسيح جناته ويقويكوا.. ثقة في الله تبقوا في أحسن حال دايما ويرزقكوا الأمن والاستقرار ولمصر"، كما علّق على الفيديو قائلًا: "فلسطين في القلب".

وغردت أيضا ليلى علوي على "تويتر": "اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم، الشيخ جراح، متضامنة مع فلسطين".

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي أيضا نشرت عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة للمسجد الأقصى، مدون عليها قوله تعالى: "إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً* وَأَكِيدُ كَيْداً* فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً"، وعلّقت: "اللهم إني استودعتك فلسطين.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وكتبت سمية الخشاب عبر "تويتر": "فلسطين قلبي معاكي.. أقف مع فلسطين.. غزة تقاوم".

أما الفنان عمرو مصطفى فكشف عن مفاجأة عبر "فيسبوك"، وقال: "أول أغنية لفلسطين بجميع لغات العالم، مش نقعد نكلم نفسنا طول الوقت حان الوقت لنتحدث بكل لغات العالم في عمل فني ضخم لتصل الرسالة للجميع.. قريبًا جدًا".

وكشف رامي صبري، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، عن تقديمه أغنية جديدة بعنوان "القضية مكملة" دعما للقضية الفلسطينية، من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، رؤية فنية رامي صبري وجلال الحمداوي.

وشهدت الآونة الأخيرة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ما أدى لإصابة العشرات من الشعب الفلسطيني.

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.