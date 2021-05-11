خاص| تطورات الحالة الصحية للفنان عماد محرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يخضع الفنان عماد محرم للعلاج حاليا في منزله، بعد خروجه من مستشفى القلب، التي نقل إليها الأسبوع الماضي.

صوفي فؤاد ابنة شقيقة المنتج والفنان عماد محرم كشفت تفاصيل حالته الصحية، وقالت في تصريح خاص لموقع "الخليج 365": "الفنان عماد محرم تم نقله إلى منزله، بعد خضوعه للعلاج والملاحظة بالعناية المركزة في معهد القلب، وتحسن حالته الصحية".

وأضافت: "بعد تحسن حالته، فضلنا بعد الاتفاق مع الأطباء، نقله إلى المنزل، تحت رعاية صحية ومتابعة من المستشفى، خوفا عليه من العدوى بأي فيروس، خاصة مع صعوبة الوضع الذي أصبحت عليه كل المستشفيات بسبب كورونا".

ونقل الفنان عماد محرم إلى معهد القلب الأسبوع الماضي، إثر معاناته من قصور في عضلة القلب، وأدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين، وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها، عدم إصابته بفيروس كورونا.