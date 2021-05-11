أحلام تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرصت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، على دعم الشعب الفلسطيني، بسبب ما يتعرضون له من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

ونشرت أحلام، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة للمسجد الأقصى، مدون عليها قوله تعالى: "إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً* وَأَكِيدُ كَيْداً* فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً".

وعلّقت أحلام: "اللهم إني استودعتك فلسطين.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وشهدت الآونة الأخيرة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ما أدى لإصابة العشرات من الشعب الفلسطيني.

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.