هكذا أعرب محمد حماقي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص النجم محمد حماقي، على دعم الشعب الفلسطيني، بسبب ما يتعرضون له من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

ونشر حماقي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة لخريطة فلسطين وهي مزينة بالورود، وعلّق مدشّنا هاشتاجات: "فلسطين.. الشيخ جراح.. غزة.. الأقصى.. مصر.. الوطن العربي".

وشهدت الآونة الأخيرة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ما أدى لإصابة العشرات من الشعب الفلسطيني.

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.