حلا شيحة تثير تساؤلات جمهورها… هل سترتدي الحجاب مرة أخرى؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 3 ساعات

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن غيرت صورة “البروفايل” على انستغرام حيث ظهرت بغطاء على الرأس، ما أثار تساؤلات جمهورها حول احتمالية عودتها ارتداء الحجاب.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن “حلا شيحة غيرت صورتها الشخصية على بروفايل حسابها على موقع “إنستغرام”، ووضعت صورة لها بغطاء رأس يكشف عن القليل من خصلات شعرها، واكتفت بوضعها كصورة شخصية لحسابها ولم تنشر أي صور حديثة بالحجاب.

وبعد إعلان الفنانة حلا شيحة الزواج من المنتج معز مسعود قامت بحذف العديد من صور جلسات تصوير جريئة أجرتها بعد أن عادت مجددا للفن، واستبدلتها بصور عائلية تجمعها بزوجها وأبنائهما وأدعية دينية.

واحتفل الداعية والإعلامي معز مسعود، والفنانة حلا شيحة، بعقد قرانهما في 9 فبراير/ شباط الماضي داخل أحد الفنادق الكبرى، وعلقت حلا شيحة على عقد قرانها، بنشر صورة من الحفل عبر صفحتها على موقع «انستغرام»، قائلة: “لحظة خاصة جدا لنا”.