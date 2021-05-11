بعد أسابيع على وفاته.. ألبوم جديد لمغني الراب "دي إم إكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصدر في 28 مايو/أيار الحالي ألبوم لمغني الراب "دي إم إكس"، وفق ما أعلن منتجه سويس بياتز.

ويأتي الألبوم بعد أقل من شهرين من وفاة الفنان الأمريكي إثر احتشاء في عضلة القلب عن 50 عاما.



ويحمل ثامن ألبومات المغني عنوان "إكزودوس" وسيتضمن أغنيات جديدة غير منشورة وستوزعه شركة "ديف جام ريكوردينجز" للإنتاج، على ما أعلن بياتز في بيان.

وأطلقت تسمية "إكزودوس" على الألبوم تيمنا باسم أحد أبناء "دي إم إكس" الذي توفي في التاسع من إبريل/ نيسان الماضي، وهو أب لـ15 طفلا من نساء مختلفات.

وكتب سويس بيارتز "أخي إكس كان يتمتع بروح من الأنقى والأندر من بين الأشخاص الذين التقيتهم في حياتي".

وأضاف المنتج واسمه الحقيقي قاسم دين: "هو كان معطاء للغاية وكان يكنّ لجمهوره حبا يفوق الوصف".

وطارت شهرة "دي إم إكس" منذ نهاية التسعينيات، واحتلت خمسة من ألبوماته بين 1998 و2003 صدارة المبيعات في الولايات المتحدة، خصوصا مع "إتس دارك أند هل إيز هات" الذي بقي في صدارة ترتيب الألبومات في الولايات المتحدة لمئة أسبوع.