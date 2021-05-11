شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد بين العمدة الطيب فى "نسل الأغراب" والطبيب الحقود فى "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفنان إدوارد هذا العام في موسم رمضان 2021 في تقديم دورين مختلفين تماما عن بعضهما حيث يشارك في عملين مهمين في السباق الرمضانى، ويجسد دور العمدة حسيب في مسلسل نسل الأغراب للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، حيث يقدم دورا محوريا في المسلسل ويمثل العقدة التي يعتمد عليها تسلسل الأحداث بعدما كان السبب في تطليق جليلة – مى عمر- من زوجها السابق عساف الغريب – السقا- وتزويجها من عدوه اللدود غفران الغريب – كرارة- وبعدما يخرج عساف من السجن يتوعد العمدة حسيب بالانتقام منه، وتتواصل الأحداث حتى نكتشف مع الأحداث أن إدوارد يعتبر صوت العقل الوحيد في عائلة الأغراب حيث يبرر لنفسه ولأسرته أن كل أفعاله لا يريد من وراءها سوى حقن الدماء والثأر الذى يدور في هذه العائلة.

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



ادوارد فى نسل الاغراب



ادوارد

أما في مسلسل "كوفيد - 25" يقدم إدوارد شخصية "سيف" الطبيب الحقود الذى يحقد على بطل العمل يوسف الشريف، ومع تطور الأحداث نكتشف صداقتهما القديمة، وفى بداية الحلقات يحب طليقة صديقه آيتن عامر، وينوى الزواج منها ويحاول دائما أن يثبت لها أنه أفضل من طليقها وينتظر موافقتها على إتمام الزواج، ثم تكشف الأحداث أنه أقام علاقة مع فتاة تظهر خلال الأحداث أنها حامل منه ويريد منها أن تنزل هذا الطفل ولا يريد أولاد سوى من حبيبته آيتن عامر، وبعدما يعرف زوج الفتاة التي أقام معها العلاقة يقتله الطبيب سيف ويبرر ذلك بأنه كان يدافع عن نفسه ونجد فارقا كبيرا بين الشخصيتين اللتين قدمهما إدوارد هذا العام في رمضان من حيث طبيعة الدورين ومدى إتقان إدورد لهما.





مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.