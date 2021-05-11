شكرا لقرائتكم خبر عن سينتيا خليفة: التعامل مع يسرا أحلى حاجة وساعدتنى كتير وبشكرها على ثقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا و"ضد الكسر" مع النجمة نيللى كريم، والمعروضين فى شهر رمضان الجارى بشكل حصرى على قناة CBC، وذلك فى حوارها مع الزميل الكاتب الصحفي والمذيع علي الكشوطى، على تليفزيون الخليج 365.

وقالت سينتيا:"شخصية نادين في حرب أهلية شريرة أوى ولما الورق جالى كان صعب عليا أوى أفهم شخصيتها وهى ليه بتعمل كده وقفلت على نفسى قبل التصوير بخمس أيام وقولت لكل الناس محدش يكلمنى مكنتش قدرة أشوف أي رابط بينى و بين نادين وكلمت المؤلف أحمد عادل وقلت له مش قادرة أحبها".

وأضافت:"التعامل مع يسرا أحلى حاجة هي شخصية جميلة وطيبة وعسوله ونجمة محترفة وساعدتنى كتير وقدمت ليا نصائح كتير وبتشجعنى وعند عرض المسلسل قالت لى كلام حلو جدا وأعطتنى طاقة، وبشكرها أنها كانت موافقة على وجودى بالمسلسل وثقتها أهم حاجة ليا ووثقت في الوجه الجديد بمسلسلها في رمضان في دور مهم جدا ومن صغرى و أنا بحب يسرا وكنت بحلم أنى أقف قدمها و حلمى اتحقق".

وتابعت:" أول مرة أمثل في مصر ويجى ليا عملين مع يسرا ونيللى كريم أكيد مش هرفض حتى لو كل شخصية شريرة عاوزه أبرز نفسى كممثلة وكان تحدى ليا وأنى أقدم حاجة جديدة غير الشخصيات الطيبة اللى قدمتها في لبنان وانبسطت بالأدوار".

مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وعدد من نجوم الفن، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.