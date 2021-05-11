شكرا لقرائتكم خبر عن من "طايع" لـ"نسل الأغراب".. أحمد داش يُقتل فى أدواره الصعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع أن يلفت الأنظار إليه رغم صغر سنة، بداية من فيلم " لا مؤاخذة" ثم واصل الظهور كطفل ثم مراهق وكبر أمام أعين المشاهدين وتوالت أعماله واحد تلو الآخر، وفى السباق الرمضانى هذا العام قدم الفنان الشاب أحمد داش دور سليم وهى شخصية صعيدية ونجل النجم أمير كرارة في مسلسل "نسل الأغراب" وبسبب خلاف غفران أمير كرارة مع عساف " أحمد السقا" يقتل عساف سليم.

وأعاد مشهد قتل سليم " أحمد داش" في نسل الأغراب الأذهان إلى مشهد قتله في مسلسل " طايع" الذى عرض عام 2014 فى رمضان وقدم وقتها شخصية "فواز" الفتى الصعيدي المتعصب الذي يتورط في عدة أزمات منها ثأر أبيه، والدخول في عالم تجارة الآثار مع "الريس حربى" الفنان عمرو عبد الجليل ويقتله، مما جعل المشاهدين يتساءلون كل ما أحمد داش يقدم دور الفتى الصعيدى يقتل خلال الأحداث.



أحمد داش فى طايع



داش فى طايع

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



أحمد داش فى نسل الأغراب



داش فى نسل الأغراب