شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يقدم أغنية لدعم الشعب الفلسطينى بكل اللغات: مش هنقعد نكلم نفسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملحن والمطرب عمرو مصطفي عن تقديم أغنية جديدة بكل اللغات للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الإعتداءات الأخيرة بباحة القدس ، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"أول أغنية لفلسطين بجميع لغات العالم مش هنقعد نكلم نفسنا طول الوقت حان الوقت لنتحدث بكل لغات العالم في عمل فني ضخم لتصل الرسالة للجميع.. قريباً بإذن الله".



عمرو مصطفي

وكان عدد كبير من النجوم في العالم العربي تضامنوا مع الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الأحداث الأخيرة التى يشهدها حي الشيخ جراح، فى فلسطين، حيث عبروا عن حزنهم لما يجرى من أحداث ورفعوا شعار "انقذوا حي الشيخ جراح".

ونشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" يظهر به تضامنه مع الشعب الفلسطيني، يقول فيه "قلبنا مع اخواتنا الفلسطينين.. ربنا يشفي المصابين ويرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته.. ربنا يقويكم ثقة في الله هتبقوا في أحسن حال دايما ويرزقكم الأمن والاستقرار والنصر".

والنجم محمد هنيدي كان من أوائل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أحداث مؤسفة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح".