شكرا لقرائتكم خبر عن حلمت أنها تكون زي فاتن حمامة.. جيهان نصر نجمة خطفت القلوب وخطفها الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة جيهان نصر بعيد ميلادها، الذى يوافق 11 مايو عام 1972، حيث أتمت اليوم 49 عاماً.

جيهان نصر تلك الفنانة الجميلة التى خطفت القلوب بطلتها ووجهها الجميل وموهبتها التى كانت تنبئ بمولد فنانة لها مستقبل كبير، ولكنها سرعان ما اعتزلت وابتعدت عن الأضواء بعد زواجها، وبعد رحلة قصيرة مع الفن، ورغم ذلك حققت نجاحاً كبيراً وأحبها الجمهور وسكنت فى وجدانه بعدد من الأعمال الناجحة والهامة، أشهرها مسلسل المال والبنون.

حصلت جيهان نصر على بكالوريوس رياض الاطفال، وبدأت مشوارها من خلال الإعلانات ثم تم الاستعانة بها فى العديد من الأدوار والبطولات فى الدراما التلفزيونية والمسرح وعدد قليل من الأفلام، ولفتت موهبتها وجمالها الأنظار فقدمت فوازير رمضان " الحلو مايكملش" عام 1997.

وفى لقاء سابق مع الفنانة جيهان نصر قالت أنها بدأت في برامج الأطفال وتوقفت في الثانوية العامة، ثم عادت من خلال المسرح والإعلانات، كما أن الجمهور فى الوطن العربى عرفها من الإعلانات ومن خلال عدد من الأعمال شاركت بها في الدول العربية، ومنها مسلسل "دكتور في الغربة" و"قصر فوق الرمال" والذي كان باللهجة السعودية.

شاركت جيهان نصر في فيلم "زيارة السيد الرئيس" وحصلت على الجائزة الثانية من مهرجان الإسكندرية.

كما شاركت في مسرحية "أنا والنظام وهواك"، كبديلة للفنانة دلال عبدالعزيز، وحفظت الاستعراضات التي كانت تؤديها خلال 10 أيام ، كما شاركت الفنان سمير غانم بطولة مسرحيتى المحظوظ وأنا وبهلول فى استنبول.

وكانت جيهان نصر تحمل أحلاما ً فنية كبيرة ، وقالت خلال أحد حواراتها أنها كانت منذ طفولتها تحب فاتن حمامة وماجدة وتتمنى الوصول لمكانتهما، ولكنها فى عام1998 تزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي وأعتزلت المجال الفني بنفس العام، وقيل أن مهرها 18 مليون دولار وقصر في لندن.

تفرغت النجمة الجميلة جيهان نصر لحياتها الزوجية ولأبنائها ، حيث أنجبت ثلاث بنات وولد وابتعدت تمامًا عن الأضواء وارتدت الحجاب.

وظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر العام الماضى بصحبة بناتها في حفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح النافورة بدار الأوبرا، حيث خطفت الأنظار بجمالها الذى لم يتغير وطلتها وابتسامتها التى أحبها الجمهور، كما سبق وظهرت قبل ذلك أثناء عرض مسرحية "الملك لير" بصحبة بناتها الثلاث وابنها، ونشرت وقتها الفنانة هبة مجدي إحدى بطلات العرض صوره تجمعها بـجيهان نصروأبنائها، وكتبت "أجمل مفاجأة حصلت إمبارح فى عرض الملك لير إنى شفت النجمة چيهان نصر وأولادها، أنا بحبها قوي، وانتى شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".