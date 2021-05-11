شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ومحمد إمام ومحمد رمضان يتضامنون مع الشعب الفلسطيني:ربنا يقويكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضامن النجوم كريم عبد العزيز ومحمد رمضان ومحمد إمام وآخرين من مع الشعب الفلسطيني فى ظل الأحداث الأخيرة المؤسفة التي يمر بها من إعتداءات المحتل الإسرائيلي ووجهوا له رسائل دعم عبر وسائل التواصل الإجتماعى

تضامن النجم محمد رمضان مع الشعب الفلسطيني فى ظل الأحداث الأخيرة المؤسفة التي يمر بها من إعتداءات المحتل الإسرائيلي والغارات التي يشنها علي قطاع غزة ، موجها رسالة للشعب الفلسطيني، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، حيث نشر فيديو يقول فيه "قلبنا مع اخواتنا الفلسطينين.. ربنا يشفي المصابين ويرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته.. ربنا يقويكم ثقة في الله هتبقوا في أحسن حال دايما ويرزقكم الأمن والاستقرار والنصر".



محمد رمضان

كما أعلن النجم كريم عبد العزيز تضامنه مع الشعب الفلسطيني عبر حسابه بموقع "تويتر"، وكتب :" ستظل القدس عاصمة فلسطين الشقيقة لأبد الأبدين..ربنا ينصر إخواتنا الفلسطنيين"، وبالمثل أظهر النجم محمد إمام تضامنه عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، ونشر صورة العلم الفلسطيني، مصحوب بتعليق :"متضامن مع فلسطين.. أنقذوا حي الشيخ جراح".



كريم عبد العزيز



محمد امام

واستشهد 21 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، مساء الاثنين، في غارات إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكان أظهر عدد من النجوم بالوطن العربي تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين ورفعوا شعار "انقذوا حي الشيخ جراح"، والنجم محمد هنيدي كان من أوائل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أحداث مؤسفة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح".

فيما كتب النجم أحمد مكي: "القدس عاصمة فلسطين (الأبدية) رغمًا عن أنوفهم.. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم على الإرهاب الصهيوني الغاشم.. بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تحسَبَنَّ اللهَ غافلاً عمَّا يعمَلُ الظالمون إنما يؤخِّرهُم ليَومٍ تشخَصُ فيهِ الأبصارُ) صدق الله العظيم".