بعد زواجها من معز مسعود.. حلا شيحة تعود للحجاب مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استبدلت الفنانة حلا شيحة الصورة الشخصية لحسابها على "إنستجرام"، بصورة أخرى ظهرت خلالها وهي ترتدي الحجاب.

ارتداء حلا شيحة للحجاب مرة أخرى يأتي بعد قرارها خلعه والعودة للتمثيل مرة أخرى في أغسطس 2018، وأيضًا بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

واحتفلت حلا شيحة بقرانها ومعز مسعود في 8 فبراير الماضي، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو الماضي، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه "إنستجرام"، وعلقت "حلا" عليها: "هاي معز.. مين واخد الصورة"، ليرد "معز" عليها: "شخص مهم أوي".

وعُرض للفنانة حلا شيحة في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.