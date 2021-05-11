"فلسطين في القلب".. أول تعليق من محمد رمضان على أزمة حي الشيخ جراح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان محمد رمضان على دعم الشعب الفلسطيني، بسبب ما يتعرضون له من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو له قال خلاله: "ربنا وقلبنا مع أخواتنا الفلسطينيين، ربنا يشفي المصابين ويرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته ويقويكوا".

وتابع: "ثقة في الله تبقوا في أحسن حال دايما ويرزقكوا الأمن والاستقرار ولمصر"، كما علّق على الفيديو قائلًا: "فلسطين في القلب".

وشهدت الآونة الأخيرة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ما أدى لإصابة العشرات من الشعب الفلسطيني.

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.