حمو بيكا لـ سمية الخشاب: "بحبك حب عبادة".. وهكذا ردت على رسالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا، رسالة للفنانة سمية الخشاب، عبّر من خلالها عن حبه لها.

ونشر بيكا، صورة مع "سمية" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "بحبك حب عبادة.. أعملك من الهوا سجادة.. حلاوتهم".

وردت الخشاب على رسالة بيكا قائلة: "شكرا يا بيكا".

وتقدم الفنانة سمية الخشاب، في موسم رمضان الحالي، دور "حلاوتهم" في مسلسل "موسى" مع النجوم محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وغيرهم.

"موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي في إطار من الدراما الصعيدية.